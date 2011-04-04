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перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в жовтні заявляла, що в рамках стрес-тесту за негативним економічним сценарієм було виявлено можливу потребу в докапіталізації на 17 млрд грн у двох держбанків: як зазначалося, вони повинні реалізувати план реструктуризації (до кінця 2019 року, Таким чином, з урахуванням даних, які опублікували Приватбанк та Укргазбанк, виходить, що 17-мільярдна докапіталізація потрібна саме Ощадбанку та Укрексімбанку. Причому відповідна потреба проявиться в разі реалізації негативного економічного сценарію.
СБУ разоблачила псевдообщественную организацию, шантажом вымогавшую 4,2 млн у экс-владельца столичного банка. Служба безопасности Украины задержала главу созданной с преступной целью общественной организации по подозрению в вымогательстве 4,2 млн гривен у бывшего руководителя киевского банка.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. На самом деле, дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и, за определенный процент, большим вкладчикам банка деньги которые "зависли" на счетах и депозитах учреждения. Для этого с привлечением некоторых сотрудников банка в течение 9 месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации злоумышленники фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства основателем общественной организации 4,2 млн гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных.
Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.https://censor.net.ua/photo_news/310457 ... tolichnogo