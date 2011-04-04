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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:31

Из-за новых требований в Украине может закрыться еще 10 банков

А вот с людьми все намного сложнее — нужно предоставить все налоговые декларации, которые докажут, что средства, вложенные в банки, были заработаны честно, и с них уплачены все налоги. Без всего этого формализма смогут обойтись лишь те, у кого деньги находятся в непрерывной собственности более 15 лет (на счетах) и на них не было притязаний со стороны третьих лиц.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3879197?f
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:53

  greenozon написав:А вот с людьми все намного сложнее — нужно предоставить все налоговые декларации, которые докажут, что средства, вложенные в банки, были заработаны честно, и с них уплачены все налоги. Без всего этого формализма смогут обойтись лишь те, у кого деньги находятся в непрерывной собственности более 15 лет (на счетах) и на них не было притязаний со стороны третьих лиц.

Эти требования относится не к вкладчикам, а к собственникам и акционерам банков.
Именно поэтому "может закрыться еще 10 банков"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:52

  Алексей77 написав:Добрый день
В каком банке есть депозит на полгода с пополнением в гривне под вменяемый %


Форвард - депо Альтернативный (с частичным пополнением).

Остальное - с ежемясячной выплатой (и ручками - дальше скирдуем :wink: ), без пополнения. ТАС, УНИВЕРСАЛ - Моня, А-банк (с частичным пополнением).

P.S. Хотя , для меня, понятие "пополнение депо" умерло с постоянным действием программы Минфина. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:23

Якщо про байки
шо за контора?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:45

якась очередна форекс разводіловка для оленів :)

https://eto-razvod.ru/review/amarkets/

до речі пару днів тому в ру закрили купу форекс лохотронів

https://ru.ihodl.com/topnews/2018-12-27 ... s-dilerov/

Аннулированные лицензии перестанут действовать с 21 января 2019 года. До этого времени форекс-компании должны вернуть клиентам их имущество и закрыть все обязательства.

мабуть тепер вся ця шушара рине в неньку
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:форекс-компании должны вернуть клиентам их имущество и закрыть все обязательства.

мабуть тепер вся ця шушара рине в неньку
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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