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Из-за новых требований в Украине может закрыться еще 10 банков
А вот с людьми все намного сложнее — нужно предоставить все налоговые декларации, которые докажут, что средства, вложенные в банки, были заработаны честно, и с них уплачены все налоги. Без всего этого формализма смогут обойтись лишь те, у кого деньги находятся в непрерывной собственности более 15 лет (на счетах) и на них не было притязаний со стороны третьих лиц.
greenozon написав:А вот с людьми все намного сложнее — нужно предоставить все налоговые декларации, которые докажут, что средства, вложенные в банки, были заработаны честно, и с них уплачены все налоги. Без всего этого формализма смогут обойтись лишь те, у кого деньги находятся в непрерывной собственности более 15 лет (на счетах) и на них не было притязаний со стороны третьих лиц.
Эти требования относится не к вкладчикам, а к собственникам и акционерам банков. Именно поэтому "может закрыться еще 10 банков"
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Чому цю контору мінфін і фінанс почали просувати? Вони в долі?
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greenozon написав:А вот с людьми все намного сложнее — нужно предоставить все налоговые декларации, которые докажут, что средства, вложенные в банки, были заработаны честно, и с них уплачены все налоги. Без всего этого формализма смогут обойтись лишь те, у кого деньги находятся в непрерывной собственности более 15 лет (на счетах) и на них не было притязаний со стороны третьих лиц.
Эти требования относится не к вкладчикам, а к собственникам и акционерам банков. Именно поэтому "может закрыться еще 10 банков"
-10 из БС (и оно НБУ надо)...десять лет назад возможно (расчищали бы рынок) а сейчас маловероятно, банки платят налоги в казну
думаю, просто откупятся
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 30 гру, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.