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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:сейчас в год выборов только госсы:
Укргазбанк и Укрэксим(Новоричный

Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:55

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:Чому цю контору мінфін і фінанс почали просувати? Вони в долі?
Ну хто платить за рекламу того й рекламують, теж мені секрет полішинеля

Не виглядає це на банальну рекламу ...там щось більше.
І якби це була лише реклама банальних кидал рекламувати їх не слід...репутація нічого не важить але дуже дорого коштує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:сейчас в год выборов только госсы:
Укргазбанк и Укрэксим(Новоричный

Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.

Можно столбонуть Мегу, пока 18,5% даёт на 6, 7, 8, 9 мес. Правда вход могут и прикрыть, поэтому надо и другие столбить, А или Альфу через отделение. Скорей бы сумму фонда подняли, напряжно метаться ради её непревышения по жмене банок...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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