Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:55
Не виглядає це на банальну рекламу ...там щось більше.
І якби це була лише реклама банальних кидал рекламувати їх не слід...репутація нічого не важить але дуже дорого коштує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:31
Можно столбонуть Мегу, пока 18,5% даёт на 6, 7, 8, 9 мес. Правда вход могут и прикрыть, поэтому надо и другие столбить, А или Альфу через отделение. Скорей бы сумму фонда подняли, напряжно метаться ради её непревышения по жмене банок...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Мега ненадійний партнер...вже тут говорили про стовбових.
Шаромига - виправився, Львівські швейцари, Сосіс банка - вступила на цей шлях, Закарпатські конячники, Зємєля ну і...список можна продовжити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:02
Так вже багато раз розтлумачували...чи ще раз це зробити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:17
на фин.форумах не подаю
Василь в игноре форева
|