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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:сейчас в год выборов только госсы:
Укргазбанк и Укрэксим(Новоричный

Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:55

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:Чому цю контору мінфін і фінанс почали просувати? Вони в долі?
Ну хто платить за рекламу того й рекламують, теж мені секрет полішинеля

Не виглядає це на банальну рекламу ...там щось більше.
І якби це була лише реклама банальних кидал рекламувати їх не слід...репутація нічого не важить але дуже дорого коштує.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:сейчас в год выборов только госсы:
Укргазбанк и Укрэксим(Новоричный

Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.

Можно столбонуть Мегу, пока 18,5% даёт на 6, 7, 8, 9 мес. Правда вход могут и прикрыть, поэтому надо и другие столбить, А или Альфу через отделение. Скорей бы сумму фонда подняли, напряжно метаться ради её непревышения по жмене банок...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Можно столбонуть Мегу, пока 18,5% даёт на 6, 7, 8, 9 мес.

Мега ненадійний партнер...вже тут говорили про стовбових.
Шаромига - виправився, Львівські швейцари, Сосіс банка - вступила на цей шлях, Закарпатські конячники, Зємєля ну і...список можна продовжити.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:56

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Нед 30 гру, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:02

  Oleg_Sa написав:Квесторе_поверніться
Записать надо faq перевод того что написано.

Так вже багато раз розтлумачували...чи ще раз це зробити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:17

  Goodman написав:
  prodigy написав:может наоборот закинуть на депо достаточно, чтобы профит покрывал текущие расходы


Если у Вас есть возможно закинуть мне , а я уже на депо ДОСТАТОЧНО , ТО Я БУДУ ВАМ очень признательный. Дякую панове!


на фин.форумах не подаю
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:57

  Боня написав:
  Кащей написав:В Харькове ечли и найдете кроны, то озолотите их продавца.


купили кроны , в Харькове , по 1,25 гр. за 1 крону . Думаете озолотили ?
зато теперь не надо платить за конвертацию , и комиссию при обмене бакса на крону в Праге .

Наткнулся на свои старые записи: в мае 2013 года ездил в Прагу. Так вот - в Харькове 29 апреля 2013 года покупал кроны по 0,43 грн./крону, а в Праге в период 22-28 мая менял доллары (купленные в Харькове), в пересчёте на гривну получилось по 0,41 грн./крону. Разница небольшая, но всё равно оказалось выгоднее даже с учётом комиссии "за конвертацию , и комиссию при обмене бакса на крону". :)
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