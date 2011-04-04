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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 356357358359
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:51

Платіжний баланс за січень – листопад зведено з профіцитом в 1,1 млрд доларів.

Як наслідок, міжнародні резерви на кінець місяця збільшилися до 17,7 млрд доларів, що забезпечувало фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,0 місяців.

Водночас упродовж грудня завдяки купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку та надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку міжнародні резерви збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в 20,7 млрд доларів (станом на 27.12.2018), або 3,5 місяців майбутнього імпорту.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/644003/
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Чому цю контору мінфін і фінанс почали просувати? Вони в долі?
FinHub тоже рекламировали. Отзывы в теме про P2P-кредитование говорят за себя.

От сего можно сказать, что реклама на этих порталах ничего не значит.
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