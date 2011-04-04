Як наслідок, міжнародні резерви на кінець місяця збільшилися до 17,7 млрд доларів, що забезпечувало фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,0 місяців.
Водночас упродовж грудня завдяки купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку та надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку міжнародні резерви збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в 20,7 млрд доларів (станом на 27.12.2018), або 3,5 місяців майбутнього імпорту.