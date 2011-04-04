Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Платіжний баланс за січень – листопад зведено з профіцитом в 1,1 млрд доларів.
Як наслідок, міжнародні резерви на кінець місяця збільшилися до 17,7 млрд доларів, що забезпечувало фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,0 місяців.
Водночас упродовж грудня завдяки купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку та надходженню фінансування від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку міжнародні резерви збільшилися до рекордного за п’ять років рівня в 20,7 млрд доларів (станом на 27.12.2018), або 3,5 місяців майбутнього імпорту. https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/644003/
Поздравляю ВАС с наступившим 2019 годом, желаю ВАМ крепкого здоровья, финансового благополучия,успехов и воплощения всех ВАШИХ задумок и финансовых идей. Солидных выплат-возмещений, не копеечных кэшбеков, приятных бонусов к депозитам. просто хороший человек - GOODMAN.
PS Из всех моих "кошелей" поздравления прилетели в виде СМС только от ТАСа и Идеи. + от Киевстара - бла бла бла - Ваш тарифный план закрывается. Желаю всем ТОЛЬКО ПРИЯТНЫХ ОПТИМИЗАЦИЙ и финансовой состоятельности пережить все иное.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Нацбанк вперше оприлюднив стрес-тести найбільших банків https://agropolit.com/news/10893-v-ukra ... ankiv--nbu P.S. Всех с новым годом! Желаю Чтобы в кайф была работа,денег было чтоб без счета,чтобы шеф не придирался,а порадовать старался!Чтобы к вам все – с пиететом,чтоб на море в отпуск летом,и не так, чтоб куда-либо,а на Крит и на Карибы!Чтоб ни в чем не знать отказа,чтобы все и чтобы сразу,Чтоб блаженствовать вам в неге,cчастья в год Cвиньи,коллеги!
Мегу лучше не столбить а открываться в пределах фонда.
Кину свой списочек на начало января.У меня нет земли, Форварда и конячников Если ничего не поменяется с первого рабочего дня. Всё выше 17,5%. В пределах фонда. В Эксим можно больше если есть что показать финмону кроме дули
Комин 18,5% + подарок на 18 мес.; Мега 18,5% на 9 мес.; Универсал 18% +бонус на 12; Акорд для новых 18% на 3; Эксим Новоричный 17,78% на 6; Глобус 17,6% +бонус; ПУМБ 17,5% +бонус на 18.