|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:25
З Новим роком всіх!!
Як вивести кошти з карти мій комфорт Ощадбанк? Щоб за зняття не платити %.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:14
Порвдьте депо(ощадне - вільне поповнення/зняття) або картку з відсотком вище ніж 14% брудними.
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|205044
|
|
|50
|73872
|
|
|18
|17911
|