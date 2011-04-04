З Новим роком всіх!!
Як вивести кошти з карти мій комфорт Ощадбанк? Щоб за зняття не платити %.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:25
З Новим роком всіх!!
Як вивести кошти з карти мій комфорт Ощадбанк? Щоб за зняття не платити %.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Порвдьте депо(ощадне - вільне поповнення/зняття) або картку з відсотком вище ніж 14% брудними.
Додано: Сер 02 січ, 2019 01:17
korovas2
Знаю про Прозапас від Украгазбанку (до 15,25%). Але там такі складні розрахунки - і не завжди виходить високий відсоток. Чи хтось підкаже ще?
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
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