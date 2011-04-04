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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 358359360361>
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:25

З Новим роком всіх!!
Як вивести кошти з карти мій комфорт Ощадбанк? Щоб за зняття не платити %.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Порвдьте депо(ощадне - вільне поповнення/зняття) або картку з відсотком вище ніж 14% брудними.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:17

korovas2

Знаю про Прозапас від Украгазбанку (до 15,25%). Але там такі складні розрахунки - і не завжди виходить високий відсоток. Чи хтось підкаже ще?
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:13

  ritter написав:korovas2

Знаю про Прозапас від Украгазбанку (до 15,25%). Але там такі складні розрахунки - і не завжди виходить високий відсоток. Чи хтось підкаже ще?

Форвард - "депозитка"
http://www.forward-bank.com/cards/debetova_kartka_Depozutka/
http://www.forward-bank.com/cards/about/documents/1402/Depositka.pdf
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:21

Re: Байки про банки і не тільки....

95 лимонов штраф - абсолютный рекорд в бс.
Сбербанк рф обналичил 3 млрд денег юриков через подставных физиков
http://finbalance.com.ua/news/NBU-naklav-shtraf-na-Sberbank-u-rozmiri-947-mln-hrn-cherez-sumnivni-operatsi-z-hotivkoyu
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 02 січ, 2019 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:44

  Stringer написав:95 лимонов штраф - абсолютный рекорд в бс.
Сбербанк рф обналичил 3 млрд денег юриков через подставных физиков
http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-naklav-shtraf-na-Sberbank-u-rozmiri-947-mln-hrn-cherez-sumnivni-operatsi-z-hotivkoyu

http://finbalance.com.ua/news/NBU-naklav-shtraf-na-Sberbank-u-rozmiri-947-mln-hrn-cherez-sumnivni-operatsi-z-hotivkoyu
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  korovas2 написав:Порвдьте депо(ощадне - вільне поповнення/зняття) або картку з відсотком вище ніж 14% брудними.

Якщо троха притримати апетит то в Комси 12,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:22

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:сейчас в год выборов только госсы:
Укргазбанк и Укрэксим(Новоричный

Хочу посперечатись.
Гривню слід розміщувати в банку з найвигіднішими умовами не більше Фонду.
Виплати з Фонду зараз роблять на протязі місяця від ТА.


тут за неделю могут на курс 1гривну обвалить , а вы про целый месяц говорите...не серьезно
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:25

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Можно столбонуть Мегу, пока 18,5% даёт на 6, 7, 8, 9 мес.

Мега ненадійний партнер...вже тут говорили про стовбових.
Шаромига - виправився, Львівські швейцари, Сосіс банка - вступила на цей шлях, Закарпатські конячники, Зємєля ну і...список можна продовжити.


не пойму о каких конторах речь...никогда в такое дерьмо деньги не заносил

считаю лучше в гос занести 5-6 фондов, чем "банк" за пределами первой 20-ки
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:не пойму о каких конторах речь...никогда в такое дерьмо деньги не заносил


Є тут двієшники що ніяк не втихомиряться із своїми совєцькими погонялами...
це не лікується
+50грн !
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