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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:32

  greenozon написав:
  Vial написав:В Эксим можно больше если есть что показать финмону кроме дули


Ексім трішки дивує
http://prntscr.com/m1ter2


чему удивляться
больше 60% NPL
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:37

  greenozon написав:
  prodigy написав:не пойму о каких конторах речь...никогда в такое дерьмо деньги не заносил


Є тут двієшники що ніяк не втихомиряться із своїми совєцькими погонялами...
це не лікується


а-га у нас будет свой только нам понятный сленг с блэкджеком и шлюхами :mrgreen:
Василь в игноре форева
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:41

  greenozon написав:
  prodigy написав:не пойму о каких конторах речь...никогда в такое дерьмо деньги не заносил


Є тут двієшники що ніяк не втихомиряться із своїми совєцькими погонялами...
це не лікується

чо це совєтський? :evil: :wink:
Це скоріше батярський говір десь з Підзамче :)
А prodigy -- просто шляхетний пан, що батярити/гусарити/гайдамакувати не може, не хоче, або не вміє :wink: Ну то таке -- кожному своя воля, свій хист та доля! :)
З Новим Роком! З новими можливостями!
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 358359360361
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