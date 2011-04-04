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prodigy написав:не пойму о каких конторах речь...никогда в такое дерьмо деньги не заносил
Є тут двієшники що ніяк не втихомиряться із своїми совєцькими погонялами... це не лікується
чо це совєтський? Це скоріше батярський говір десь з Підзамче А prodigy -- просто шляхетний пан, що батярити/гусарити/гайдамакувати не може, не хоче, або не вміє Ну то таке -- кожному своя воля, свій хист та доля! З Новим Роком! З новими можливостями!