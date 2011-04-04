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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Що за кандидати?


Перших троє, потім ще підтягне:
Виступ Зеленського на "1+1" це не його персональна витівка, а Коломойського. Таким чином олігарх підколов президента. Зеленський - технічний кандидат, буде "мочити" Порошенка, відбиратиме електоральні бали. Щоб провести партію "Слуга народу" у наступний парламент.
Зеленський — не самостійний гравець. Він маріонетка, ручна лялька Коломойського. Немає кандидата-Зеленського, є кандидат-Голобородько.
Водночас Ігор Валерійович робить ставку і на Тимошенко. Якщо вона умовно "білий" кандидат з позитивними заявами, то Зеленський — навпаки "чорний" - з негативними. Згадаємо, як лідер "95 кварталу" висміював декомунізацію, україномовні квоти, робив бізнес в Росії. https://gazeta.ua/articles/politics/_ak ... kij/878047

Коломойський піднімає ставки. Олександр Шевченко - з Буковеля в президенти
https://www.youtube.com/watch?v=h1hF4-hPHl4

  prodigy написав:считаю лучше в гос занести 5-6 фондов, чем "банк" за пределами первой 20-ки


Теж спірно, в держбанків показники плачевні
Всього в Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку через кризу та політичні проблеми таких непрацюючих кредитів набралося на 160 млрд грн, іще більш як 200 млрд — непрацюючі кредити в Приватбанку https://dt.ua/finances/derzhavni-banki- ... 7595_.html

І якщо гривню ще припустимо намалюють, заодно в рази її опустивши, то звідки у.о.?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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