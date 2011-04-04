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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Що за кандидати?


Перших троє, потім ще підтягне:
Виступ Зеленського на "1+1" це не його персональна витівка, а Коломойського. Таким чином олігарх підколов президента. Зеленський - технічний кандидат, буде "мочити" Порошенка, відбиратиме електоральні бали. Щоб провести партію "Слуга народу" у наступний парламент.
Зеленський — не самостійний гравець. Він маріонетка, ручна лялька Коломойського. Немає кандидата-Зеленського, є кандидат-Голобородько.
Водночас Ігор Валерійович робить ставку і на Тимошенко. Якщо вона умовно "білий" кандидат з позитивними заявами, то Зеленський — навпаки "чорний" - з негативними. Згадаємо, як лідер "95 кварталу" висміював декомунізацію, україномовні квоти, робив бізнес в Росії. https://gazeta.ua/articles/politics/_ak ... kij/878047

Коломойський піднімає ставки. Олександр Шевченко - з Буковеля в президенти
https://www.youtube.com/watch?v=h1hF4-hPHl4

  prodigy написав:считаю лучше в гос занести 5-6 фондов, чем "банк" за пределами первой 20-ки


Теж спірно, в держбанків показники плачевні
Всього в Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку через кризу та політичні проблеми таких непрацюючих кредитів набралося на 160 млрд грн, іще більш як 200 млрд — непрацюючі кредити в Приватбанку https://dt.ua/finances/derzhavni-banki- ... 7595_.html

І якщо гривню ще припустимо намалюють, заодно в рази її опустивши, то звідки у.о.?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:20

Ой+ за 6 месяцев с госами ничего не случиться...впрочем каждый сам решает

большинство депо до конца мая в госсах, а там посмотрим
Василь в игноре форева
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:04

УКРГАЗБАНК

УКРГАЗБАНК - від сьогодні нові ставки по депо :arrow: https://www.ukrgasbank.com/upload/file/03_01_2019.doc
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:01

  ТИХИЙ написав:УКРГАЗБАНК - від сьогодні нові ставки по депо :arrow: https://www.ukrgasbank.com/upload/file/03_01_2019.doc

В яку сторону рух?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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А які банки фунти беруть на депо?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 01:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановні колеги!
Як Ви оцінюєте надійність Альфи???
А то щось ставочки там дуже смачні, особливо в USD.
Хотілось би обговорити.....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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