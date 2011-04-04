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Виступ Зеленського на "1+1" це не його персональна витівка, а Коломойського. Таким чином олігарх підколов президента. Зеленський - технічний кандидат, буде "мочити" Порошенка, відбиратиме електоральні бали. Щоб провести партію "Слуга народу" у наступний парламент. Зеленський — не самостійний гравець. Він маріонетка, ручна лялька Коломойського. Немає кандидата-Зеленського, є кандидат-Голобородько. Водночас Ігор Валерійович робить ставку і на Тимошенко. Якщо вона умовно "білий" кандидат з позитивними заявами, то Зеленський — навпаки "чорний" - з негативними. Згадаємо, як лідер "95 кварталу" висміював декомунізацію, україномовні квоти, робив бізнес в Росії. https://gazeta.ua/articles/politics/_ak ... kij/878047
Да кто такой этот виктор таран, чтобы рассуждать о том, как космические корабли... нашли какого недоученного студента, который может молоть шопопало