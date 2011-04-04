Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24

Stringer написав: ihorsic написав: Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею. Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.

Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.

В таких банках я предпочитаю валюту не держать Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.В таких банках я предпочитаю валюту не держать

такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба.