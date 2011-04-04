RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:29

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за кандидати?


Перших троє, потім ще підтягне:
Виступ Зеленського на "1+1" це не його персональна витівка, а Коломойського. Таким чином олігарх підколов президента. Зеленський - технічний кандидат, буде "мочити" Порошенка, відбиратиме електоральні бали. Щоб провести партію "Слуга народу" у наступний парламент.
Зеленський — не самостійний гравець. Він маріонетка, ручна лялька Коломойського. Немає кандидата-Зеленського, є кандидат-Голобородько.
Водночас Ігор Валерійович робить ставку і на Тимошенко. Якщо вона умовно "білий" кандидат з позитивними заявами, то Зеленський — навпаки "чорний" - з негативними. Згадаємо, як лідер "95 кварталу" висміював декомунізацію, україномовні квоти, робив бізнес в Росії. https://gazeta.ua/articles/politics/_ak ... kij/878047

Да кто такой этот виктор таран, чтобы рассуждать о том, как космические корабли...
нашли какого недоученного студента, который может молоть шопопало :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:49

Re: Байки про банки і не тільки....

https://bin.ua/companies/229470-nbu-pri ... ruppu.html

Национальный банк признал недействительной банковскую группу "Форвард".
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Данное решение было принято 29 декабря 2018 года.

Банковская группа "Форвард" была зарегистрирована в феврале 2017 года.

На момент признания ее недействительной в группу входили: банк "Форвард", страховая компания "Доверие и Гарантия" и компания "Универсальное бюро кредитных историй".
rasmus
 
Повідомлень: 943
З нами з: 23.04.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Получаецо, годовые депо в долларе опасный ход?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:07

  Stringer написав:
  ihorsic написав:Шановні колеги!
Як Ви оцінюєте надійність Альфи???
А то щось ставочки там дуже смачні, особливо в USD.
Хотілось би обговорити.....

Ставки нивелируются необязательностью возврата денег точно в срок окончания вклада и полным пофигизмом персонала.
Мне 6 дней безрезультатно возвращали вклад пока не наступили праздники


это плюшки лично от банка, а еще могут быть плюшки от дядияши в виде каких-то "паек", которые уже проходили ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35512
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5650 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:01

Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 522
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:04

  rasmus написав:https://bin.ua/companies/229470-nbu-priznal-nedejstvitelnoj-bankovskuyu-gruppu.html

Национальный банк признал недействительной банковскую группу "Форвард".
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Данное решение было принято 29 декабря 2018 года.

Банковская группа "Форвард" была зарегистрирована в феврале 2017 года.

На момент признания ее недействительной в группу входили: банк "Форвард", страховая компания "Доверие и Гарантия" и компания "Универсальное бюро кредитных историй".

Які юридичні наслідки це несе?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 18.08.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:15

  ihorsic написав:Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.

Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.
В таких банках я предпочитаю валюту не держать
Stringer
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24

  Stringer написав:
  ihorsic написав:Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.

Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.
В таких банках я предпочитаю валюту не держать


такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35512
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5650 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:33

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  ihorsic написав:Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.

Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.
В таких банках я предпочитаю валюту не держать


такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба.

Я в альфе не только привязан к конкретному отделению, но у меня даже был персональный менеджер, так вот эта самка собаки сразу сказала - не могу гарантировать!
Пришлось ещё звонить на горлинию делать заказ, даже представителя в форуме попросил о помощи чуть ли не за неделю до события, на носу были праздники и не хотелось попасть, как попал - ничего не помогло, овнобанк как он есть :evil:
К примеру, в Эксимбанке или каком ПроКредите, у меня нет ни никакого менеджера - ещё ни разу не было такого, что нужной суммы у них нет
Stringer
 
Повідомлень: 8884
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 360361362363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 205210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 73971
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 17952
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.