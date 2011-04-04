Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Виступ Зеленського на "1+1" це не його персональна витівка, а Коломойського. Таким чином олігарх підколов президента. Зеленський - технічний кандидат, буде "мочити" Порошенка, відбиратиме електоральні бали. Щоб провести партію "Слуга народу" у наступний парламент. Зеленський — не самостійний гравець. Він маріонетка, ручна лялька Коломойського. Немає кандидата-Зеленського, є кандидат-Голобородько. Водночас Ігор Валерійович робить ставку і на Тимошенко. Якщо вона умовно "білий" кандидат з позитивними заявами, то Зеленський — навпаки "чорний" - з негативними. Згадаємо, як лідер "95 кварталу" висміював декомунізацію, україномовні квоти, робив бізнес в Росії. https://gazeta.ua/articles/politics/_ak ... kij/878047
Да кто такой этот виктор таран, чтобы рассуждать о том, как космические корабли... нашли какого недоученного студента, который может молоть шопопало
ihorsic написав:Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.
Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят. В таких банках я предпочитаю валюту не держать
ihorsic написав:Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.
Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят. В таких банках я предпочитаю валюту не держать
такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба.
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ihorsic написав:Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.
Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят. В таких банках я предпочитаю валюту не держать
такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба.
Я в альфе не только привязан к конкретному отделению, но у меня даже был персональный менеджер, так вот эта самка собаки сразу сказала - не могу гарантировать! Пришлось ещё звонить на горлинию делать заказ, даже представителя в форуме попросил о помощи чуть ли не за неделю до события, на носу были праздники и не хотелось попасть, как попал - ничего не помогло, овнобанк как он есть К примеру, в Эксимбанке или каком ПроКредите, у меня нет ни никакого менеджера - ещё ни разу не было такого, что нужной суммы у них нет