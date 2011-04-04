Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:33

IMPRINTER написав: Stringer написав: ihorsic написав: Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею. Виходить що зараз всі тримають готівку під грушею.

Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.

В таких банках я предпочитаю валюту не держать Ну не всю конечно... на альфа скатился до уровня овнобанка, где по окончании депозита обязательное условие - предзаказ денег, который не гарантирует, что вам их реально выплатят.В таких банках я предпочитаю валюту не держать



такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба. такая ситуация щас может быть в любом банке ... т.к. почти все депо падают на картсчет, т.е. де-юре вы не депозит забираете по его окончанию, а просто снимаете деньги с картсчета ... с которого можно снять в любом отделении типа ... в банках с "свободным окном" без привязки к отделению такая ситуация неизбежна - никто ж не знает в какое именно отжделение придет клиент снимать деньги или будет ли он их снимать вообще именно в жэтот день ... из сотен имеющихся с этой карты? поэтому и предуксмотрена процедура предзаказа - это еще понять можно .. ноесли по предзаказу денег небыло - это уже ганьба.

Я в альфе не только привязан к конкретному отделению, но у меня даже был персональный менеджер, так вот эта самка собаки сразу сказала - не могу гарантировать!Пришлось ещё звонить на горлинию делать заказ, даже представителя в форуме попросил о помощи чуть ли не за неделю до события, на носу были праздники и не хотелось попасть, как попал - ничего не помогло, овнобанк как он естьК примеру, в Эксимбанке или каком ПроКредите, у меня нет никакого менеджера, за пару дней до окончания депозита сами звонят и спрашивают - нужно ли заказывать деньги, и ещё ни разу не было такого, что нужной суммы у них нет или по каким то тех. причинам из не могут выдать