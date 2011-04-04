Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 січ, 2019 01:41
Scholar написав: Stringer
Так отдали все же?
Пока нет, 8 пообещали
Stringer
Повідомлень: 8887
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1250 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:54
Плани держави щодо зменшення присутності держ-банків
тобто вже через рік по плану в держави буде <50% БСУ
http://prntscr.com/m3b9q9
взято із презентації мінфіну для інвесторів
greenozon
Повідомлень: 3836
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 176 раз.
Профіль
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:07
Stringer написав: Scholar написав: Stringer
Так отдали все же?
Пока нет, 8 пообещали
заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-(
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 1655
З нами з: 18.09.13
Подякував: 357 раз.
Подякували: 306 раз.
Профіль
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:13
vollena71 написав: Stringer написав: Scholar написав: Stringer
Так отдали все же?
Пока нет, 8 пообещали
заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-(
Ну вы за один рабочий день заказывали, а я за пять...
ну тенденция все равно вырисовывается
Stringer
Повідомлень: 8887
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1250 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
242
205243
50
74003
18
17966