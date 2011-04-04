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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 01:41

  Scholar написав:Stringer

Так отдали все же?

Пока нет, 8 пообещали
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:54

Плани держави щодо зменшення присутності держ-банків
тобто вже через рік по плану в держави буде <50% БСУ

http://prntscr.com/m3b9q9

взято із презентації мінфіну для інвесторів
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:07

  Stringer написав:
  Scholar написав:Stringer

Так отдали все же?

Пока нет, 8 пообещали

заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-(
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:13

  vollena71 написав:
  Stringer написав:
  Scholar написав:Stringer

Так отдали все же?

Пока нет, 8 пообещали

заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-(

Ну вы за один рабочий день заказывали, а я за пять...
ну тенденция все равно вырисовывается
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:37

Найкраще замовлення продумано і поставлено на рейки в Приватбанку

Повна автоматизація, якщо прийшло СМС що підтверджено - 100% на протязі дня заберете в обраному вами відділенні

треба іншим банкам брати приклад!


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greenozon
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