Пока нет, 8 пообещали
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:54
Плани держави щодо зменшення присутності держ-банків
тобто вже через рік по плану в держави буде <50% БСУ
взято із презентації мінфіну для інвесторів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:07
заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-(
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:13
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:37
Найкраще замовлення продумано і поставлено на рейки в Приватбанку
Повна автоматизація, якщо прийшло СМС що підтверджено - 100% на протязі дня заберете в обраному вами відділенні
треба іншим банкам брати приклад!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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