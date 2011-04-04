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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:35
Guineapig написав:
из какого банка в какой дешевле всего делать перевод СЭП с последующим снятием , можно через депозит (не в Приват)?
СЭП с карточного счета Альфы на "Ощадный счет" в ТАС.
Все телодвижения бесплатны, в т.ч. и выдача с Ощадного наличных в кассах ТАСа.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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