СЭП с карточного счета Альфы на "Ощадный счет" в ТАС.
Все телодвижения бесплатны, в т.ч. и выдача с Ощадного наличных в кассах ТАСа.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:35
СЭП с карточного счета Альфы на "Ощадный счет" в ТАС.
Все телодвижения бесплатны, в т.ч. и выдача с Ощадного наличных в кассах ТАСа.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:45
ТАСя від такої реклами може і хвости почати накручувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:44
Комса центрова банка стала не тільки СЕПи но і П2П.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:47
Думаете эт надолго с такой-то рекламой ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:00
Думаете, это много?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:16
В раз 10, а то и в 20 больше точно нуна
Но эт первые ХИ-клиенты, которые ищут альтернативу сдувшемуся Моне
дальше пойдет в геом. прогр-и и к маю Тася выйдет таки на те же 500, шо и у Мони сейчас..
А дальше шо? Тоже сдуется и... пампить будем Алку шоли
... делайте хоть что-нибудь!
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