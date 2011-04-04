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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:35

  Guineapig написав:из какого банка в какой дешевле всего делать перевод СЭП с последующим снятием , можно через депозит (не в Приват)?

СЭП с карточного счета Альфы на "Ощадный счет" в ТАС.
Все телодвижения бесплатны, в т.ч. и выдача с Ощадного наличных в кассах ТАСа.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:45

ТАСя від такої реклами може і хвости почати накручувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:44

Комса центрова банка стала не тільки СЕПи но і П2П. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:47

Думаете эт надолго с такой-то рекламой ? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:00

  clientage написав:Думаете эт надолго с такой-то рекламой ? :(

Дарья Пироженко Новий рік прийшов до нас з гарною новиною - в TAS2U вже більше 20 000 Користувачів.

Думаете, это много?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:16

  vollena71 написав:
  clientage написав:Думаете эт надолго с такой-то рекламой ? :(

Дарья Пироженко Новий рік прийшов до нас з гарною новиною - в TAS2U вже більше 20 000 Користувачів.

Думаете, это много?

В раз 10, а то и в 20 больше точно нуна
Но эт первые ХИ-клиенты, которые ищут альтернативу сдувшемуся Моне
дальше пойдет в геом. прогр-и и к маю Тася выйдет таки на те же 500, шо и у Мони сейчас..
А дальше шо? Тоже сдуется и... пампить будем Алку шоли :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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