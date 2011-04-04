что за зверь?!!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:52
Re: Байки про банки і не тільки....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:57
Kripo Серафим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:58
на юрмордах вывезет.Не боись,у меня там инфиня.Там еще много наших
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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