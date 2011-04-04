что за зверь?!!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:52
Re: Байки про банки і не тільки....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:57
Kripo Серафим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:58
на юрмордах вывезет.Не боись,у меня там инфиня.Там еще много наших
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:46
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:47
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:58
К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.
По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн.
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:03
Stringer 4 года назад в Эксиме не могли выплатить франки (типа 3 дня из Киева везли) хотя за неделю делал предзаказ
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:06
Пока нет, 8 пообещали[/quote]
заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-([/quote]
Ну вы за один рабочий день заказывали, а я за пять...
ну тенденция все равно вырисовывается[/quote]
у Альфы сейчас проблема не большая с ликвидностью...в течении 2-х недель все устаканиться...потерпите (сам знаю, что это не приятно)
не спілкуюсь з порохоботами
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