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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Proofy написав:Там оказался укрэк.


что за зверь?!! :shock:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:57

Kripo Серафим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:58

  Proofy написав:Давеча мелькнула статья, что в случае крызы некоторые банки под угрозой. Там оказался укрэк. Это меня удивило, а я лью в него не задумываясь.

на юрмордах вывезет.Не боись,у меня там инфиня.Там еще много наших :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:46

  Мизантрóп написав:Kripo укрэк - Серафим


:shock:

"так, вечер перестает быть томным"...

:roll:

что ЭТО?!!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:47

  Kripo написав:
  Мизантрóп написав:Kripo укрэк - Серафим


:shock:

"так, вечер перестает быть томным"...

:roll:

что ЭТО?!!!

Задрали уже эти сленгари. Скорее всего речь про укрэксимбанк.
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:58

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:считаю лучше в гос занести 5-6 фондов, чем "банк" за пределами первой 20-ки

Рахувати можна по різному...а розміщувати заощадження з найкращим прОцентом.
Які банки зараз найризиковіші?
З капіталом до 300 млн грн і з акціонерами з країни агресора...мабуть.



К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.

По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:03

Stringer 4 года назад в Эксиме не могли выплатить франки (типа 3 дня из Киева везли) хотя за неделю делал предзаказ :mrgreen:
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:06

  Stringer написав:Так отдали все же?

Пока нет, 8 пообещали[/quote]
заказывала 4.01 через КЦ, сразу сказали , что на 8.01 точно не будет денег:-([/quote]
Ну вы за один рабочий день заказывали, а я за пять...
ну тенденция все равно вырисовывается[/quote]

у Альфы сейчас проблема не большая с ликвидностью...в течении 2-х недель все устаканиться...потерпите (сам знаю, что это не приятно)
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prodigy
 
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