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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Гурман написав:речь про укрэксимбанк.
бинго! 100500 (Стопитсот)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:40

  greenozon написав:
  prodigy написав:уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок.


Список в студію!
!!!


практически каждый второй из списка (ниже первой 20-ки)
https://minfin.com.ua/banks/ranking/

п.с. если не схлопнуться в 2019/20 то к 2022 останется не более 25 банков
в Украине(можете запомнить этот пост)
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:01

  prodigy написав:Stringer 4 года назад в Эксиме не могли выплатить франки (типа 3 дня из Киева везли) хотя за неделю делал предзаказ :mrgreen:

франки все так не доллары...
и да - 8 отдали
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:41

  prodigy написав:
  greenozon написав:
  prodigy написав:уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок.


Список в студію!
!!!


практически каждый второй из списка (ниже первой 20-ки)
https://minfin.com.ua/banks/ranking/

п.с. если не схлопнуться в 2019/20 то к 2022 останется не более 25 банков
в Украине(можете запомнить этот пост)

населення буде теж десь 25млн, може і менше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:населення буде теж десь 25млн


а зараз ніби більше :)

гля рейтинги birth/death / UA
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:23

  prodigy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:считаю лучше в гос занести 5-6 фондов, чем "банк" за пределами первой 20-ки

Рахувати можна по різному...а розміщувати заощадження з найкращим прОцентом.
Які банки зараз найризиковіші?
З капіталом до 300 млн грн і з акціонерами з країни агресора...мабуть.



К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.

По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358

З ринку за 2 роки підуть банки які не зможуть статутник до 300 млн наростити.
Про 40 банків не розповідайте байки...навіть на цій гілці про банки і байки. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:15

  prodigy написав:практически каждый второй из списка (ниже первой 20-ки)
https://minfin.com.ua/banks/ranking/

А почему в списке нет Укрсиббанка?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:16

rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:53

Квесторе_поверніться

наверно подзабыли сколько банков было в 2013 (182)
и сколько сейчас 77...итого 105 банков кануло в лету


вы реально наивный человек...у нас БС одно название

NPL 60%
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 10 січ, 2019 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно



вопрос вообще не в ренкинге и не в названии конкретного банка...через 4-5 лет уцелеют единицы
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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