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п.с. если не схлопнуться в 2019/20 то к 2022 останется не более 25 банков в Украине(можете запомнить этот пост)
населення буде теж десь 25млн, може і менше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
prodigy написав:считаю лучше в гос занести 5-6 фондов, чем "банк" за пределами первой 20-ки
Рахувати можна по різному...а розміщувати заощадження з найкращим прОцентом. Які банки зараз найризиковіші? З капіталом до 300 млн грн і з акціонерами з країни агресора...мабуть.
К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.
По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358
З ринку за 2 роки підуть банки які не зможуть статутник до 300 млн наростити. Про 40 банків не розповідайте байки...навіть на цій гілці про банки і байки.
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