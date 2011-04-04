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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:33
prodigy написав:
.через 4-5 лет уцелеют единицы
а всього навсього через 5ММ років згасне сонце
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greenozon
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