а всього навсього через 5ММ років згасне сонце
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:33
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10
Тут же больше политики чем экономики.
А какая будет политика через год никто не знает.
Вы ж видите этот процесс фактически заморозили нынче (ВТБ то из другой оперы).
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10
Засновано
BNP: 1848
Paribas: 1872
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:58
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:02
Війна почалася в 2014 з анаксією території Неньки України.
Основна причина падіння банок.
При цьому не слід відбілювати і деяких власників банок і слід когось і посадити за здійснені злочини по доведенні банок до банкруцтва.
І це за 5 років.
За 2 роки падіння 40 банок ще - це видумки ворогів.
Інфо про NPL 60% звідки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|