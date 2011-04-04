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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:.через 4-5 лет уцелеют единицы


а всього навсього через 5ММ років згасне сонце
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10

  prodigy написав:
  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно


вопрос вообще не в ренкинге и не в названии конкретного банка...через 4-5 лет уцелеют единицы


Тут же больше политики чем экономики.
А какая будет политика через год никто не знает.
Вы ж видите этот процесс фактически заморозили нынче (ВТБ то из другой оперы).
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52

  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно


Дата рейтинга 1 июня 2017 г. И?
Укрсиббанк основан в 1990 году.
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Засновано
BNP: 1848
Paribas: 1872

https://uk.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:58

  Goodman написав:Kripo там 90% рекламы ОВГЗ , многим недоступно - не только дело в сумме, порой большое дело - источник дохода.


Банковскую выписку принести не сможете?
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  prodigy написав:Квесторе_поверніться

наверно подзабыли сколько банков было в 2013 (182)
и сколько сейчас 77...итого 105 банков кануло в лету


вы реально наивный человек...у нас БС одно название

NPL 60%

Війна почалася в 2014 з анаксією території Неньки України.
Основна причина падіння банок.
При цьому не слід відбілювати і деяких власників банок і слід когось і посадити за здійснені злочини по доведенні банок до банкруцтва.
І це за 5 років.
За 2 роки падіння 40 банок ще - це видумки ворогів.
Інфо про NPL 60% звідки?
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