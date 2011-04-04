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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:.через 4-5 лет уцелеют единицы


а всього навсього через 5ММ років згасне сонце
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10

  prodigy написав:
  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно


вопрос вообще не в ренкинге и не в названии конкретного банка...через 4-5 лет уцелеют единицы


Тут же больше политики чем экономики.
А какая будет политика через год никто не знает.
Вы ж видите этот процесс фактически заморозили нынче (ВТБ то из другой оперы).
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52

  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно


Дата рейтинга 1 июня 2017 г. И?
Укрсиббанк основан в 1990 году.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10

Засновано
BNP: 1848
Paribas: 1872

https://uk.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:58

  Goodman написав:Kripo там 90% рекламы ОВГЗ , многим недоступно - не только дело в сумме, порой большое дело - источник дохода.


Банковскую выписку принести не сможете?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:02

  prodigy написав:Квесторе_поверніться

наверно подзабыли сколько банков было в 2013 (182)
и сколько сейчас 77...итого 105 банков кануло в лету


вы реально наивный человек...у нас БС одно название

NPL 60%

Війна почалася в 2014 з анаксією території Неньки України.
Основна причина падіння банок.
При цьому не слід відбілювати і деяких власників банок і слід когось і посадити за здійснені злочини по доведенні банок до банкруцтва.
І це за 5 років.
За 2 роки падіння 40 банок ще - це видумки ворогів.
Інфо про NPL 60% звідки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:57

  clientage написав:Думаете эт надолго с такой-то рекламой ? :(

Эту "рекламу" в данный момент активно продвигают сотрудники горячей линии ТАС и отделений.
Задавая им ЛЮБОЙ вопрос, приходится сначала выслушивать, что все процессы можно совершать в Т2Ю бесплатно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:38

Большой текст о подготовке банков к валютным послаблениям

О новой возможности рынок узнал еще 21 июня, когда был принят валютный закон, поэтому активно готовился к новым правилам. «Мы ожидали эти нововведения и заранее начали разработку функционала валютообмена в нашем мобильном приложении Altbank Private. Именно поэтому с вступлением в силу постановлений о возможности проводить покупку онлайн клиенты Альтбанка смогут покупать и продавать валюту через мобильное приложение», – обещает председатель правления банка Игорь Волох.

Курсы могут отличаться от тех, которые банки выставляют в кассах. «ПриватБанк запускает с 7 февраля услугу обмена популярных в Украине валют – USD и EUR – онлайн в веб-версии и мобильном банке Приват24. Мы создали удобный сервис по переводу с карты на карту и карты на депозит по текущему безналичному курсу, комиссия будет равна стандартной карточной комиссии», – говорит Алексей Шабан.

Банки подойдут к курсовому вопросу «гибко». «Курс иностранной валюты будет устанавливаться в зависимости от канала обмена валюты. Курс будет разный для online покупки-продажи валюты в «Ощад 24/7» и покупки-продажи валюты в информационно-платежных терминалах», – сказали FinClub в пресс-службе Ощадбанка.

Клиенты Альфа-Банка смогут конвертировать валюту при помощи своих смартфонов с первого дня действия новых правил. «Наша команда уже активно работает, чтобы в первый день разрешения клиенты могли покупать валюту в своем личном кабинете. Наше мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine одним из первых на рынке получит такой функционал, – сообщил FinClub директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Евгений Благинин. – Чуть позже услуга покупки валюты появится в интернет-банкинге My Alfa-Bank».

Банк Кредит Днепр планирует запустить услугу онлайн-обмена валют для физических лиц после доработки профильного ПО и имплементации во внутренние процедуры и процессы банка изменений, которые НБУ внес в кассовые инструкции и нормативные акты. «Развитие удаленных каналов обслуживания сэкономит время клиента, повысит скорость и качество сервиса, а банк получит возможность частично высвободить человеческие ресурсы и оптимизировать свои затраты», – считает начальник управления разработки продуктов розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Александр Стецко.

«7 февраля во всех прогрессивных банковских приложениях в стране должна появиться покупка валюты», – считает соучредитель проекта «Монобанк» Олег Гороховский. Универсал Банк также планирует запуск этой опции в мобильном приложении Monobank.

Нацбанк выгонит банки на межбанк
Не все учреждения успеют к этой дате. «Сейчас банк технологически и методологически готовится к внедрению услуги обмена иностранной валюты оnline в системе Интернет и мобильном банкинге Ощад 24/7. Мы как банк заинтересованы предоставить своим клиенту данную услугу в максимально короткий срок», – сообщили FinClub в Ощадбанке.

https://finclub.net/analytics/valyutnaya-blizost.html
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