О новой возможности рынок узнал еще 21 июня, когда был принят валютный закон, поэтому активно готовился к новым правилам. «Мы ожидали эти нововведения и заранее начали разработку функционала валютообмена в нашем мобильном приложении Altbank Private. Именно поэтому с вступлением в силу постановлений о возможности проводить покупку онлайн клиенты Альтбанка смогут покупать и продавать валюту через мобильное приложение», – обещает председатель правления банка Игорь Волох.



Курсы могут отличаться от тех, которые банки выставляют в кассах. «ПриватБанк запускает с 7 февраля услугу обмена популярных в Украине валют – USD и EUR – онлайн в веб-версии и мобильном банке Приват24. Мы создали удобный сервис по переводу с карты на карту и карты на депозит по текущему безналичному курсу, комиссия будет равна стандартной карточной комиссии», – говорит Алексей Шабан.



Банки подойдут к курсовому вопросу «гибко». «Курс иностранной валюты будет устанавливаться в зависимости от канала обмена валюты. Курс будет разный для online покупки-продажи валюты в «Ощад 24/7» и покупки-продажи валюты в информационно-платежных терминалах», – сказали FinClub в пресс-службе Ощадбанка.



Клиенты Альфа-Банка смогут конвертировать валюту при помощи своих смартфонов с первого дня действия новых правил. «Наша команда уже активно работает, чтобы в первый день разрешения клиенты могли покупать валюту в своем личном кабинете. Наше мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine одним из первых на рынке получит такой функционал, – сообщил FinClub директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Евгений Благинин. – Чуть позже услуга покупки валюты появится в интернет-банкинге My Alfa-Bank».



Банк Кредит Днепр планирует запустить услугу онлайн-обмена валют для физических лиц после доработки профильного ПО и имплементации во внутренние процедуры и процессы банка изменений, которые НБУ внес в кассовые инструкции и нормативные акты. «Развитие удаленных каналов обслуживания сэкономит время клиента, повысит скорость и качество сервиса, а банк получит возможность частично высвободить человеческие ресурсы и оптимизировать свои затраты», – считает начальник управления разработки продуктов розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Александр Стецко.



«7 февраля во всех прогрессивных банковских приложениях в стране должна появиться покупка валюты», – считает соучредитель проекта «Монобанк» Олег Гороховский. Универсал Банк также планирует запуск этой опции в мобильном приложении Monobank.



Нацбанк выгонит банки на межбанк

Не все учреждения успеют к этой дате. «Сейчас банк технологически и методологически готовится к внедрению услуги обмена иностранной валюты оnline в системе Интернет и мобильном банкинге Ощад 24/7. Мы как банк заинтересованы предоставить своим клиенту данную услугу в максимально короткий срок», – сообщили FinClub в Ощадбанке.