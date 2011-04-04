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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:33

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:.через 4-5 лет уцелеют единицы


а всього навсього через 5ММ років згасне сонце
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10

  prodigy написав:
  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно


вопрос вообще не в ренкинге и не в названии конкретного банка...через 4-5 лет уцелеют единицы


Тут же больше политики чем экономики.
А какая будет политика через год никто не знает.
Вы ж видите этот процесс фактически заморозили нынче (ВТБ то из другой оперы).
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52

  greenozon написав:rudnitep
Гляньте дату того ренкінгу і все стане ясно


Дата рейтинга 1 июня 2017 г. И?
Укрсиббанк основан в 1990 году.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10

Засновано
BNP: 1848
Paribas: 1872

https://uk.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:58

  Goodman написав:Kripo там 90% рекламы ОВГЗ , многим недоступно - не только дело в сумме, порой большое дело - источник дохода.


Банковскую выписку принести не сможете?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:02

  prodigy написав:Квесторе_поверніться

наверно подзабыли сколько банков было в 2013 (182)
и сколько сейчас 77...итого 105 банков кануло в лету


вы реально наивный человек...у нас БС одно название

NPL 60%

Війна почалася в 2014 з анаксією території Неньки України.
Основна причина падіння банок.
При цьому не слід відбілювати і деяких власників банок і слід когось і посадити за здійснені злочини по доведенні банок до банкруцтва.
І це за 5 років.
За 2 роки падіння 40 банок ще - це видумки ворогів.
Інфо про NPL 60% звідки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:57

  clientage написав:Думаете эт надолго с такой-то рекламой ? :(

Эту "рекламу" в данный момент активно продвигают сотрудники горячей линии ТАС и отделений.
Задавая им ЛЮБОЙ вопрос, приходится сначала выслушивать, что все процессы можно совершать в Т2Ю бесплатно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:38

Большой текст о подготовке банков к валютным послаблениям

О новой возможности рынок узнал еще 21 июня, когда был принят валютный закон, поэтому активно готовился к новым правилам. «Мы ожидали эти нововведения и заранее начали разработку функционала валютообмена в нашем мобильном приложении Altbank Private. Именно поэтому с вступлением в силу постановлений о возможности проводить покупку онлайн клиенты Альтбанка смогут покупать и продавать валюту через мобильное приложение», – обещает председатель правления банка Игорь Волох.

Курсы могут отличаться от тех, которые банки выставляют в кассах. «ПриватБанк запускает с 7 февраля услугу обмена популярных в Украине валют – USD и EUR – онлайн в веб-версии и мобильном банке Приват24. Мы создали удобный сервис по переводу с карты на карту и карты на депозит по текущему безналичному курсу, комиссия будет равна стандартной карточной комиссии», – говорит Алексей Шабан.

Банки подойдут к курсовому вопросу «гибко». «Курс иностранной валюты будет устанавливаться в зависимости от канала обмена валюты. Курс будет разный для online покупки-продажи валюты в «Ощад 24/7» и покупки-продажи валюты в информационно-платежных терминалах», – сказали FinClub в пресс-службе Ощадбанка.

Клиенты Альфа-Банка смогут конвертировать валюту при помощи своих смартфонов с первого дня действия новых правил. «Наша команда уже активно работает, чтобы в первый день разрешения клиенты могли покупать валюту в своем личном кабинете. Наше мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine одним из первых на рынке получит такой функционал, – сообщил FinClub директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Евгений Благинин. – Чуть позже услуга покупки валюты появится в интернет-банкинге My Alfa-Bank».

Банк Кредит Днепр планирует запустить услугу онлайн-обмена валют для физических лиц после доработки профильного ПО и имплементации во внутренние процедуры и процессы банка изменений, которые НБУ внес в кассовые инструкции и нормативные акты. «Развитие удаленных каналов обслуживания сэкономит время клиента, повысит скорость и качество сервиса, а банк получит возможность частично высвободить человеческие ресурсы и оптимизировать свои затраты», – считает начальник управления разработки продуктов розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Александр Стецко.

«7 февраля во всех прогрессивных банковских приложениях в стране должна появиться покупка валюты», – считает соучредитель проекта «Монобанк» Олег Гороховский. Универсал Банк также планирует запуск этой опции в мобильном приложении Monobank.

Нацбанк выгонит банки на межбанк
Не все учреждения успеют к этой дате. «Сейчас банк технологически и методологически готовится к внедрению услуги обмена иностранной валюты оnline в системе Интернет и мобильном банкинге Ощад 24/7. Мы как банк заинтересованы предоставить своим клиенту данную услугу в максимально короткий срок», – сообщили FinClub в Ощадбанке.

https://finclub.net/analytics/valyutnaya-blizost.html
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:59

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:Квесторе_поверніться

наверно подзабыли сколько банков было в 2013 (182)
и сколько сейчас 77...итого 105 банков кануло в лету


вы реально наивный человек...у нас БС одно название

NPL 60%

Війна почалася в 2014 з анаксією території Неньки України.
Основна причина падіння банок.
При цьому не слід відбілювати і деяких власників банок і слід когось і посадити за здійснені злочини по доведенні банок до банкруцтва.
І це за 5 років.
За 2 роки падіння 40 банок ще - це видумки ворогів.
Інфо про NPL 60% звідки?

причина: безконтрольний рефінанс, викуп за нього валюти ії виведення за межі БСУ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:27

Як змінився світ фінансів за рік: 12 трендів, про які треба знати
Минулий рік був багатий на фінансові події та злам тенденцій. Автори виділили дванадцять трендів.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/644137/

1. Криптовідчай
2. Підвищення ставок ФРС та іншими центробанками
3. Незалежність центральних банків під загрозою
4. Здешевлення акцій
5. "Яблуко" втратило першість
6. Сировинне протиріччя
7. Торговельна війна, яка поки не трапилася
8. Загрози дедоларизації
9. Нові європейські труднощі
10. Боргова ознака майбутньої рецесії
11. Банки в пошуках прибутковості
12. Наступ big tech та fintech
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