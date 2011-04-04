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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:25

  mephala написав:Какие банки меняют по кросу евро/баксы?
А то ни универсала ни БМ нету теперь(

Шаромига
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:40

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:Какие банки меняют по кросу евро/баксы?
А то ни универсала ни БМ нету теперь(

Шаромига
Купівля
Є-Д 1.145
Продаж
Є-Д 1.158


где у них такой курс?
https://globusbank.com.ua/ru/operatsii_s_inostrannoy_valyutoy_2.html
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:43

  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:Какие банки меняют по кросу евро/баксы?
А то ни универсала ни БМ нету теперь(

Шаромига
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Є-Д 1.145
Продаж
Є-Д 1.158


где у них такой курс?
https://globusbank.com.ua/ru/operatsii_s_inostrannoy_valyutoy_2.html

Де на сайті кроскурси не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27218
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:02

  mephala написав:Какие банки меняют по кросу евро/баксы?
А то ни универсала ни БМ нету теперь(


а вот, еще Коминбанк раньше делал кросс обмен.

на 11.01.2019 с 14:30 https://cib.com.ua/ru/

___________Покупка______Продажа______Курс НБУ

*EUR/USD_____1,13601____1,1540______1,1535

*Конверсии на сумму более 5 тысяч евро согласовываются с Казначеем, (044) 586-54-89
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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