Шаромига
Купівля
Є-Д 1.145
Продаж
Є-Д 1.158
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:25
Шаромига
Купівля
Є-Д 1.145
Продаж
Є-Д 1.158
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:40
где у них такой курс?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:43
Де на сайті кроскурси не знаю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:02
а вот, еще Коминбанк раньше делал кросс обмен.
на 11.01.2019 с 14:30
___________Покупка______Продажа______Курс НБУ
*EUR/USD_____1,13601____1,1540______1,1535
*Конверсии на сумму более 5 тысяч евро согласовываются с Казначеем, (044) 586-54-89
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:19
А что, евро уже в рост пошёл? Я хотел его дешевле 1,14 купить. Уже не ждать что-ли? Брэкзит вроде ж ещё не состоялся...
Сбер ещё
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:27
Ні ногою в Сбєр.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:36
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