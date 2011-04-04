Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані) 12'2018
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:59
Faceless
Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані) 12'2018
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:00
Региональное распределение кредитов физ.лицам без ФОПов.
Киев и Киевская область -36%
Днепропетровская - 11%
Одесская - 7%
Харьковская и Донецкая по 6%
Львовская - 4%
Запорожская - 3%
Луганская,Николаевская,Полтавская,Херсонская,Хмельницкая,Черкасская,Винницкая,Житомирская,Закарпатская,Ивано-Франковская по 2%
Остальные области по 1%
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.
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