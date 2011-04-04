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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:59

Faceless

Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані) 12'2018

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=44578#1
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:00

Региональное распределение кредитов физ.лицам без ФОПов.

Киев и Киевская область -36%
Днепропетровская - 11%
Одесская - 7%
Харьковская и Донецкая по 6%
Львовская - 4%
Запорожская - 3%
Луганская,Николаевская,Полтавская,Херсонская,Хмельницкая,Черкасская,Винницкая,Житомирская,Закарпатская,Ивано-Франковская по 2%
Остальные области по 1%

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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:04

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.

После ВТБ? А вы что думаете?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 написав:Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.
Российские госдочки однозначно рассматривать как высокорисковые
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