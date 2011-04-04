RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:59

Faceless

Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані) 12'2018

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=44578#1
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30227
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2970 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:00

Региональное распределение кредитов физ.лицам без ФОПов.

Киев и Киевская область -36%
Днепропетровская - 11%
Одесская - 7%
Харьковская и Донецкая по 6%
Львовская - 4%
Запорожская - 3%
Луганская,Николаевская,Полтавская,Херсонская,Хмельницкая,Черкасская,Винницкая,Житомирская,Закарпатская,Ивано-Франковская по 2%
Остальные области по 1%

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30227
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2970 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:04

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.

После ВТБ? А вы что думаете?
LuckyG
 
Повідомлень: 677
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 написав:Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.
Российские госдочки однозначно рассматривать как высокорисковые
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23201
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5266 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:00

Re: Байки про банки і не тільки....

https://bin.ua/companies/229753-nbu-pri ... ruppu.html


НБУ признал недействительной банковскую группу Кристалбанка.
Данное решение принято 11 января.

Группа контролировалась Леонидом и Оксаной Гребинскими.

В банковскую группу входили: Кристалбанк, ПАЗ ЗНКИФ "Эрида Менеджмент" и ООО КУА "Гарантия".
rasmus
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 23.04.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:15

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.

А чем приват плох?
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:24

Гоп стоп,

Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.

«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3879511?f
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3900
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.

Похоже.
Из опубликованного НБУ анализа ликвидности https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142 видно, что вчера были погашены последние тендерные кредиты рефинансирования.
Кредиты овернайт сократились до 2.5 млрд.
Из этого можно сделать вывод, что ликвидности хватает всем банкам. Резона повышать ставки не видно.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3521
З нами з: 02.09.15
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 367368369370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 205927
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 74683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 18517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.