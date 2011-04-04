Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09

Господа, добрый день

Что вы думаете о заносе депо в валюте в Сбер. Недавно НБУ очень хвалил его за стрессоустойчивость.

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