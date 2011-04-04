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Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Вот пусть Тютюн тогда и открывает депозиты. Риелторы рассказывают,что очень вырос спрос на квартиры под аренду. Не хотят очевидно быть спонсорами банков.
Риэлторы гонят в свою сторону, банкиры - в свою. Если бы этому Тютюну и подобным дать волю - они бы и отрицательные ставки по депо поставили. Типа "как в Европе" А кредиты от 50% и разные "добровольно-принудительные" разводы - их устраивают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин