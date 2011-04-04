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Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Вот пусть Тютюн тогда и открывает депозиты. Риелторы рассказывают,что очень вырос спрос на квартиры под аренду. Не хотят очевидно быть спонсорами банков.
Риэлторы гонят в свою сторону, банкиры - в свою. Если бы этому Тютюну и подобным дать волю - они бы и отрицательные ставки по депо поставили. Типа "как в Европе" А кредиты от 50% и разные "добровольно-принудительные" разводы - их устраивают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
greenozon написав:Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
Похоже. Из опубликованного НБУ анализа ликвидности https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142 видно, что вчера были погашены последние тендерные кредиты рефинансирования. Кредиты овернайт сократились до 2.5 млрд. Из этого можно сделать вывод, что ликвидности хватает всем банкам. Резона повышать ставки не видно.
До кінця січня закривається вікно можливостей застовбитися в гривні...мабуть.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі 2019: АТ "Альфа-Банк" АТ "Банк Альянс" ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (додали замість "Банк Кредит Дніпро") ПАТ "КБ "Глобус" ПАT "ІНГ Банк Україна" АКБ "Індустріалбанк" ПАТ "Креді Агріколь Банк" АТ "ОТП Банк" АТ "Ощадбанк" Акціонерний банк "Південний" АТ КБ "Приватбанк" ПАT "ПУМБ" АТ "Райффайзен Банк Аваль" АТ "Сбербанк" АТ "Сітібанк" АТ "ТАСкомбанк" АБ "Укргазбанк" АТ "Укрексімбанк" АТ "УкрСиббанк" ПАТ "Укрсоцбанк" https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Вот пусть Тютюн тогда и открывает депозиты. Риелторы рассказывают,что очень вырос спрос на квартиры под аренду. Не хотят очевидно быть спонсорами банков.
Риэлторы гонят в свою сторону, банкиры - в свою. Если бы этому Тютюну и подобным дать волю - они бы и отрицательные ставки по депо поставили. Типа "как в Европе" А кредиты от 50% и разные "добровольно-принудительные" разводы - их устраивают
Риелторы расскажут конечно и по ушам прокатятся. Но, я подписан на риелторский чат в Вайбере,так что ежедневно вижу что они ищут и запрашивают,из засады) А тютюны пусть покурят свое,а не чужое. Ишь.
Востаннє редагувалось LuckyG в Вів 15 січ, 2019 13:38, всього редагувалось 2 разів.
greenozon написав:Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
Похоже. Из опубликованного НБУ анализа ликвидности https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142 видно, что вчера были погашены последние тендерные кредиты рефинансирования. Кредиты овернайт сократились до 2.5 млрд. Из этого можно сделать вывод, что ликвидности хватает всем банкам. Резона повышать ставки не видно.
До кінця січня закривається вікно можливостей застовбитися в гривні...мабуть.
Экономического смысла лезть в гривну перед годом выборов и выплат по внешним долгам под такой процент не вижу. Имхо.
Подскажите, есть ли варианты оплаты бюджетных платежей (ЕСВ) без комисий, что бы можно было задействовать карты ТАС банка и получить за это кешбек? Оплачиваю через монобанк без комисий, но без кешбека. Может есть способ чтобы и без комисии + кешбек ?