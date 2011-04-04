Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Вот пусть Тютюн тогда и открывает депозиты. Риелторы рассказывают,что очень вырос спрос на квартиры под аренду. Не хотят очевидно быть спонсорами банков.
Риэлторы гонят в свою сторону, банкиры - в свою. Если бы этому Тютюну и подобным дать волю - они бы и отрицательные ставки по депо поставили. Типа "как в Европе" А кредиты от 50% и разные "добровольно-принудительные" разводы - их устраивают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
greenozon написав:Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
Похоже. Из опубликованного НБУ анализа ликвидности https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142 видно, что вчера были погашены последние тендерные кредиты рефинансирования. Кредиты овернайт сократились до 2.5 млрд. Из этого можно сделать вывод, что ликвидности хватает всем банкам. Резона повышать ставки не видно.
До кінця січня закривається вікно можливостей застовбитися в гривні...мабуть.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі 2019: АТ "Альфа-Банк" АТ "Банк Альянс" ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (додали замість "Банк Кредит Дніпро") ПАТ "КБ "Глобус" ПАT "ІНГ Банк Україна" АКБ "Індустріалбанк" ПАТ "Креді Агріколь Банк" АТ "ОТП Банк" АТ "Ощадбанк" Акціонерний банк "Південний" АТ КБ "Приватбанк" ПАT "ПУМБ" АТ "Райффайзен Банк Аваль" АТ "Сбербанк" АТ "Сітібанк" АТ "ТАСкомбанк" АБ "Укргазбанк" АТ "Укрексімбанк" АТ "УкрСиббанк" ПАТ "Укрсоцбанк" https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом, и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.
Вот пусть Тютюн тогда и открывает депозиты. Риелторы рассказывают,что очень вырос спрос на квартиры под аренду. Не хотят очевидно быть спонсорами банков.
Риэлторы гонят в свою сторону, банкиры - в свою. Если бы этому Тютюну и подобным дать волю - они бы и отрицательные ставки по депо поставили. Типа "как в Европе" А кредиты от 50% и разные "добровольно-принудительные" разводы - их устраивают
Риелторы расскажут конечно и по ушам прокатятся. Но, я подписан на риелторский чат в Вайбере,так что ежедневно вижу что они ищут и запрашивают,из засады) А тютюны пусть покурят свое,а не чужое. Ишь.
Востаннє редагувалось LuckyG в Вів 15 січ, 2019 13:38, всього редагувалось 2 разів.
greenozon написав:Похоже, на большее вкладчикам не стоит рассчитывать.
Похоже. Из опубликованного НБУ анализа ликвидности https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142 видно, что вчера были погашены последние тендерные кредиты рефинансирования. Кредиты овернайт сократились до 2.5 млрд. Из этого можно сделать вывод, что ликвидности хватает всем банкам. Резона повышать ставки не видно.
До кінця січня закривається вікно можливостей застовбитися в гривні...мабуть.
Экономического смысла лезть в гривну перед годом выборов и выплат по внешним долгам под такой процент не вижу. Имхо.
Подскажите, есть ли варианты оплаты бюджетных платежей (ЕСВ) без комисий, что бы можно было задействовать карты ТАС банка и получить за это кешбек? Оплачиваю через монобанк без комисий, но без кешбека. Может есть способ чтобы и без комисии + кешбек ?
В начале января банки взяли передышку. Средние ставки по депозитам в валюте фактически не изменились, в гривне - даже снизились.
Последний раз «Минфин» публиковал обзор средних ставок по депозитам в банках в конце прошлого года - 27 декабря. Накануне праздников на рынке бурлила жизнь, каждый пятый участник нашего обзора повысил доходность гривневых вкладов. В этот период банкам была очень нужна гривна, чтобы наращивать объемы кеш- и карточных кредитов. Перед Новым годом украинцы щедро тратили деньги на подарки, и были не прочь одолжить у банков.
Но к началу января банки выдохлись, ставки по вкладам «замерзли». Символический рост средней доходности - на 0,03% - наблюдался только по трехмесячным сбережениям в гривне. Вклады в национальной валюте на другие сроки впервые за долгое время даже чуть-чуть подешевели. Средние ставки по депозитам на 9 месяцев упали на 0,11% годовых, на 12 месяцев - на 0,02% годовых.
Виновник снижения ставок - Укргазбанк, который резко обрушил доходность депозитов в гривне. Вклады на 12 месяцев, например, в среднем подешевели здесь на 2,27% - до 13,48% годовых, на 9 месяцев - на 2,55% годовых, до 13,3%.
Средние ставки по депозитам на 9 и 6 месяцев также упали в Мегабанке - на 0,5% и 0,4% соответственно. Зато здесь выросла средняя доходность годовых сбережений - на 0,5% - до 17,55% годовых.
Кроме Мегабанка ставки по депозитам в гривне подняли еще 3 финучреждения. В банке Глобус подорожали вклады на все сроки, в Проминвестбанке - депозиты на 3 и 6 месяцев, в А-Банке - на 6 и 12 месяцев.
ОФОРМИТЬ ДЕПОЗИТ И ПОЛУЧИТЬ БОНУС К СТАВКЕ
«Минфин» готовит обзор средних депозитных ставок в банках каждые две недели. В исследовании участвуют только те финучреждения, чей депозитный портфель физлиц достигает 1 млрд грн и более. По данным НБУ, сейчас таких насчитывается 30.
Средние ставки по гривневым депозитам Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Форвард Банк 17,83% - 16% - 16,75% - 15,40% - 10,50% - Универсал Банк 17,75%* - 16,00% - 16,75% - 15,25% - 9,11% - Мегабанк 17,55% 0,50% 17,05% 0,50% 16,84% 0,40% 16,14% - - - Прокредит Банк 17,50% - - - - - - - 11,00% - Глобус 17,25% 0,35% 17,00% 0,90% 16,75% 0,85% 11,00% 1,00% - - Альфа-Банк 17,12% - - - 17,00% - 14,96% - 11,50% - Кредит Днепр Банк 16,75% - 16,75% - 15,33% - 13,75% - 8,00% - Проминвестбанк 16,62% - 16,62% - 16,12% 0,12% 15,75% 0,12% - - Сбербанк 16,12% - - - 15,62% - 15,12% - 8,03% - Идея Банк 16,02% - 15,82% - 15,71% - 14,84% - - - Таскомбанк 15,91% - 15,58% - 15,25% - 14,41% - 6,25% - Укрэксимбанк 15,87% - 15,00% - 13,09% - 14,76% - - - Кредобанк 15,55% - - - 15,75% - 15,75% - 8,50% - Пивденный 15,44% - 15,69% - 15,73% - 14,88% - 5,83% - А-Банк 14,75% 0,50% - - 14,50% 0,50% 13,00% - 3,40% - ПУМБ 14,57% - 14,50% - 13,20% - 13,51% - - - МТБ Банк 14,45% - 14,95% - 15,20% - 12,90% - 10,25% - Международный инвестиционный банк 14,12% - 14,12% - 12,25% - 10,75% - 1,00% - Банк инвестиций и сбережений 14,00% - 14,00% - 14,00% - 13,31% - 7,00% - Ощадбанк 14,00% - - - 13,50% - 13,25% - - - Укргазбанк 13,48% 2,27% 13,30% 2,55% 12,91% 1,71% 13,30% - - - Приватбанк 13,00% - 13,00% - 14,50% - 13,75% - 3,50% - Креди Агриколь Банк 11,75% - - - 12,75% - 12,75% - 7,00% - Восток Банк 11,60% - - - 11,10% - 9,83% - 0,50% - OTP Bank 11,41% - 11,41% - 10,41% - 10,41% - 8,75% - Райффайзен Банк Аваль 10,81% - - - 12,15% - 10,38% - - - Правэкс Банк 8,38% - - - 10,17% - 9,50% - 7,00% - Укрсиббанк 5,28% - 0,01% - - - 9,50% - - - Индустриалбанк - - 14,34% - 13,00% - 12,87% - - - Укрсоцбанк - - - - - - - - 8,00% - В таблице указаны средние ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.12.2018-11.01.2019
*Вклад «Растущий» в Универсал Банке не учитывается, так как этот депозит оформляется на 13 месяцев.
— Банки-победители премии FinAwards 2018
Доллары Средние ставки по валютным вкладам фактически не изменились. Чуть - чуть подорожали сбережения на 6 месяцев в долларах и евро - на 0,04%.
Доходность годовых и полугодовых сбережений в американской валюте подросла в Мегабанке - на 0,25% и 1% годовых соответственно.
6-месячные депозиты также подорожали в Таскомбанке, но не так значительно - на 0,17% годовых.
Средние ставки по долларовым депозитам Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Универсал Банк 4,75%* - 4,50% - 4,25% - 3,25% - 1,98% - Мегабанк 4,52% 0,25% 4,02% - 4,02% 1,00% 3,52% - - - Прокредит Банк 4,50% - - - - - - - 1,50% - Укргазбанк 4,50% - 4,00% - 3,75% - 3,62% - - - Альфа-Банк 4,37% - - - 4,06% - 2,25% - 0,20% - Проминвестбанк 4,25% - 4,25% - 4,00% - 3,25% - - - Сбербанк 4,17% - - - 3,76% - 2,42% - 1,45% - Глобус 4,00% - 2,90% - 3,00% - 2,00% - - - Таскомбанк 3,96% - 3,58% - 3,29% 0,17% 2,50% - 1,00% - Кредит Днепр Банк 3,85% - 3,85% - 2,15% - 2,15% - 1,00% - Ощадбанк 3,75% - - - 3,25% - 2,50% - - - Укрэксимбанк 3,60% - 3,12% - 2,21% - 0,84% - - - Форвард Банк 3,50% - 3,50% - 3,50% - 3,50% - 1,20% - Банк инвестиций и сбережений 3,45% - 3,45% - 3,45% - 2,75% - 1,00% - Пивденный 3,44% - 3,52% - 3,29% - 2,83% - 0,28% - ПриватБанк 3,00% - 3,00% - 2,75% - 2,50% - 0,50% - МТБ Банк 2,96% - 2,76% - 2,50% - 2,00% - 1,05% - Международный инвестиционный банк 2,81% - 2,81% - - - - - 1,00% - Восток Банк 2,28% - - - 1,78% - 1,26% - 0,10% - А-Банк 2,15% - - - 2,02% - 1,87% - 0,01% - Кредобанк 1,93% - - - 1,47% - 0,97% - 0,10% - Идея Банк 1,87% - 1,62% - 1,12% - 0,62% - - - ПУМБ 1,85% - 1,65% - 1,35% - 1,05% - - - Райффайзен Банк Аваль 0,59% - - - 0,42% - 0,25% - - - OTP Bank 0,25% - 0,25% - 0,25% - 0,25% - 0,13% - Правэкс Банк 0,01% - - - 0,83% - 1,00% - 0,13% - Креди Агриколь Банк 0,01% - - - 0,01% - - - 0,01% - Индустриалбанк - - 3,11% - 2,57% - 2,40% - - - Укрсиббанк - - - - - - - - - - Укрсоцбанк - - - - - - - - 0,20% - В таблице указаны средние ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.12.2018-11.01.2019
*Вклад «Растущий» в Универсал Банке не учитывается, так как этот депозит оформляется на 13 месяцев.
Евро Средние ставки по вкладам в евровалюты выросли только в Мегабанке. Депозиты на 6 месяцев подорожали на 1%, на 6 месяцев - на 0,25% годовых.