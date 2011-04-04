В начале января банки взяли передышку. Средние ставки по депозитам в валюте фактически не изменились, в гривне - даже снизились.



Последний раз «Минфин» публиковал обзор средних ставок по депозитам в банках в конце прошлого года - 27 декабря. Накануне праздников на рынке бурлила жизнь, каждый пятый участник нашего обзора повысил доходность гривневых вкладов. В этот период банкам была очень нужна гривна, чтобы наращивать объемы кеш- и карточных кредитов. Перед Новым годом украинцы щедро тратили деньги на подарки, и были не прочь одолжить у банков.



Но к началу января банки выдохлись, ставки по вкладам «замерзли». Символический рост средней доходности - на 0,03% - наблюдался только по трехмесячным сбережениям в гривне. Вклады в национальной валюте на другие сроки впервые за долгое время даже чуть-чуть подешевели. Средние ставки по депозитам на 9 месяцев упали на 0,11% годовых, на 12 месяцев - на 0,02% годовых.



Виновник снижения ставок - Укргазбанк, который резко обрушил доходность депозитов в гривне. Вклады на 12 месяцев, например, в среднем подешевели здесь на 2,27% - до 13,48% годовых, на 9 месяцев - на 2,55% годовых, до 13,3%.



Средние ставки по депозитам на 9 и 6 месяцев также упали в Мегабанке - на 0,5% и 0,4% соответственно. Зато здесь выросла средняя доходность годовых сбережений - на 0,5% - до 17,55% годовых.



Кроме Мегабанка ставки по депозитам в гривне подняли еще 3 финучреждения. В банке Глобус подорожали вклады на все сроки, в Проминвестбанке - депозиты на 3 и 6 месяцев, в А-Банке - на 6 и 12 месяцев.



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«Минфин» готовит обзор средних депозитных ставок в банках каждые две недели. В исследовании участвуют только те финучреждения, чей депозитный портфель физлиц достигает 1 млрд грн и более. По данным НБУ, сейчас таких насчитывается 30.



Средние ставки по гривневым депозитам

Банк

12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный

Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка

Форвард Банк 17,83% - 16% - 16,75% - 15,40% - 10,50% -

Универсал Банк 17,75%* - 16,00% - 16,75% - 15,25% - 9,11% -

Мегабанк 17,55% 0,50% 17,05% 0,50% 16,84% 0,40% 16,14% - - -

Прокредит Банк 17,50% - - - - - - - 11,00% -

Глобус 17,25% 0,35% 17,00% 0,90% 16,75% 0,85% 11,00% 1,00% - -

Альфа-Банк 17,12% - - - 17,00% - 14,96% - 11,50% -

Кредит Днепр Банк 16,75% - 16,75% - 15,33% - 13,75% - 8,00% -

Проминвестбанк 16,62% - 16,62% - 16,12% 0,12% 15,75% 0,12% - -

Сбербанк 16,12% - - - 15,62% - 15,12% - 8,03% -

Идея Банк 16,02% - 15,82% - 15,71% - 14,84% - - -

Таскомбанк 15,91% - 15,58% - 15,25% - 14,41% - 6,25% -

Укрэксимбанк 15,87% - 15,00% - 13,09% - 14,76% - - -

Кредобанк 15,55% - - - 15,75% - 15,75% - 8,50% -

Пивденный 15,44% - 15,69% - 15,73% - 14,88% - 5,83% -

А-Банк 14,75% 0,50% - - 14,50% 0,50% 13,00% - 3,40% -

ПУМБ 14,57% - 14,50% - 13,20% - 13,51% - - -

МТБ Банк 14,45% - 14,95% - 15,20% - 12,90% - 10,25% -

Международный инвестиционный банк 14,12% - 14,12% - 12,25% - 10,75% - 1,00% -

Банк инвестиций и сбережений 14,00% - 14,00% - 14,00% - 13,31% - 7,00% -

Ощадбанк 14,00% - - - 13,50% - 13,25% - - -

Укргазбанк 13,48% 2,27% 13,30% 2,55% 12,91% 1,71% 13,30% - - -

Приватбанк 13,00% - 13,00% - 14,50% - 13,75% - 3,50% -

Креди Агриколь Банк 11,75% - - - 12,75% - 12,75% - 7,00% -

Восток Банк 11,60% - - - 11,10% - 9,83% - 0,50% -

OTP Bank 11,41% - 11,41% - 10,41% - 10,41% - 8,75% -

Райффайзен Банк Аваль 10,81% - - - 12,15% - 10,38% - - -

Правэкс Банк 8,38% - - - 10,17% - 9,50% - 7,00% -

Укрсиббанк 5,28% - 0,01% - - - 9,50% - - -

Индустриалбанк - - 14,34% - 13,00% - 12,87% - - -

Укрсоцбанк - - - - - - - - 8,00% -

В таблице указаны средние ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.12.2018-11.01.2019



*Вклад «Растущий» в Универсал Банке не учитывается, так как этот депозит оформляется на 13 месяцев.



— Банки-победители премии FinAwards 2018



Доллары

Средние ставки по валютным вкладам фактически не изменились. Чуть - чуть подорожали сбережения на 6 месяцев в долларах и евро - на 0,04%.





Доходность годовых и полугодовых сбережений в американской валюте подросла в Мегабанке - на 0,25% и 1% годовых соответственно.



6-месячные депозиты также подорожали в Таскомбанке, но не так значительно - на 0,17% годовых.



Средние ставки по долларовым депозитам

Банк

12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный

Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка Средняя ставка

Универсал Банк 4,75%* - 4,50% - 4,25% - 3,25% - 1,98% -

Мегабанк 4,52% 0,25% 4,02% - 4,02% 1,00% 3,52% - - -

Прокредит Банк 4,50% - - - - - - - 1,50% -

Укргазбанк 4,50% - 4,00% - 3,75% - 3,62% - - -

Альфа-Банк 4,37% - - - 4,06% - 2,25% - 0,20% -

Проминвестбанк 4,25% - 4,25% - 4,00% - 3,25% - - -

Сбербанк 4,17% - - - 3,76% - 2,42% - 1,45% -

Глобус 4,00% - 2,90% - 3,00% - 2,00% - - -

Таскомбанк 3,96% - 3,58% - 3,29% 0,17% 2,50% - 1,00% -

Кредит Днепр Банк 3,85% - 3,85% - 2,15% - 2,15% - 1,00% -

Ощадбанк 3,75% - - - 3,25% - 2,50% - - -

Укрэксимбанк 3,60% - 3,12% - 2,21% - 0,84% - - -

Форвард Банк 3,50% - 3,50% - 3,50% - 3,50% - 1,20% -

Банк инвестиций и сбережений 3,45% - 3,45% - 3,45% - 2,75% - 1,00% -

Пивденный 3,44% - 3,52% - 3,29% - 2,83% - 0,28% -

ПриватБанк 3,00% - 3,00% - 2,75% - 2,50% - 0,50% -

МТБ Банк 2,96% - 2,76% - 2,50% - 2,00% - 1,05% -

Международный инвестиционный банк 2,81% - 2,81% - - - - - 1,00% -

Восток Банк 2,28% - - - 1,78% - 1,26% - 0,10% -

А-Банк 2,15% - - - 2,02% - 1,87% - 0,01% -

Кредобанк 1,93% - - - 1,47% - 0,97% - 0,10% -

Идея Банк 1,87% - 1,62% - 1,12% - 0,62% - - -

ПУМБ 1,85% - 1,65% - 1,35% - 1,05% - - -

Райффайзен Банк Аваль 0,59% - - - 0,42% - 0,25% - - -

OTP Bank 0,25% - 0,25% - 0,25% - 0,25% - 0,13% -

Правэкс Банк 0,01% - - - 0,83% - 1,00% - 0,13% -

Креди Агриколь Банк 0,01% - - - 0,01% - - - 0,01% -

Индустриалбанк - - 3,11% - 2,57% - 2,40% - - -

Укрсиббанк - - - - - - - - - -

Укрсоцбанк - - - - - - - - 0,20% -

В таблице указаны средние ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.12.2018-11.01.2019



*Вклад «Растущий» в Универсал Банке не учитывается, так как этот депозит оформляется на 13 месяцев.



Евро

Средние ставки по вкладам в евровалюты выросли только в Мегабанке. Депозиты на 6 месяцев подорожали на 1%, на 6 месяцев - на 0,25% годовых.