Але застовбитися потрібно...на перспективу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Але застовбитися потрібно...на перспективу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:11
Re: Байки про банки і не тільки....
укрэксимбанк действует акцизный новоричный вклад до 31-01-19 на пол года
- доллар 5%
- гривна 17.8% перспектива конечно не далекая. но хоть так
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:12
Re: Байки про банки і не тільки....
о еще забыла биз банк тоже дает 5% по долл
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:14
Песпектива, це вклади з поповненням.
Хіба в Сіми Новорічний з поповненням?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17
Re: Байки про банки і не тільки....
нет попполнения по-моему нет
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