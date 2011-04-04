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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:Экономического смысла лезть в гривну перед годом выборов и выплат по внешним долгам под такой процент не вижу. Имхо.

Але застовбитися потрібно...на перспективу.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:11

Re: Байки про банки і не тільки....

укрэксимбанк действует акцизный новоричный вклад до 31-01-19 на пол года

- доллар 5%

- гривна 17.8% перспектива конечно не далекая. но хоть так
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:12

Re: Байки про банки і не тільки....

о еще забыла биз банк тоже дает 5% по долл
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:14

  brainybird написав:укрэксимбанк действует акцизный новоричный вклад до 31-01-19 на пол года

- доллар 5%

- гривна 17.8% перспектива конечно не далекая. но хоть так

Песпектива, це вклади з поповненням.
Хіба в Сіми Новорічний з поповненням?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17

Re: Байки про банки і не тільки....

нет попполнения по-моему нет
brainybird
 
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