RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:Экономического смысла лезть в гривну перед годом выборов и выплат по внешним долгам под такой процент не вижу. Имхо.

Але застовбитися потрібно...на перспективу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27276
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:11

Re: Байки про банки і не тільки....

укрэксимбанк действует акцизный новоричный вклад до 31-01-19 на пол года

- доллар 5%

- гривна 17.8% перспектива конечно не далекая. но хоть так
brainybird
 
Повідомлень: 581
З нами з: 13.03.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:12

Re: Байки про банки і не тільки....

о еще забыла биз банк тоже дает 5% по долл
brainybird
 
Повідомлень: 581
З нами з: 13.03.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:14

  brainybird написав:укрэксимбанк действует акцизный новоричный вклад до 31-01-19 на пол года

- доллар 5%

- гривна 17.8% перспектива конечно не далекая. но хоть так

Песпектива, це вклади з поповненням.
Хіба в Сіми Новорічний з поповненням?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27276
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17

Re: Байки про банки і не тільки....

нет попполнения по-моему нет
brainybird
 
Повідомлень: 581
З нами з: 13.03.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:07

Чтиво для дорослих
Підсумки 2018 та програма дій НБУ на 2019 рік
коротко :arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
повна версія (32 ст.) :arrow: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=86050888
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 10.10.10
Подякував: 101 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:Экономического смысла лезть в гривну перед годом выборов и выплат по внешним долгам под такой процент не вижу. Имхо.


Уже есть. Есть не рыночный механизм - ПОЛИТИЧЕСКТЕ РЕШЕНИЕ,

"В Україні прийнято політичне рішення роздати субсидії населенню готівкою. Всього на 2019 рік таких субсидій забюджетовано 55 млрд грн. Готівкою буде роздаватися, мабуть, біля 40 млрд грн."

"Внаслідок такого рішення 4 млн найбідніших домогосподарств додатково протягом березня-травня отримають готівкою по 1,5 тис грн щомісяця або сумарно 4,5 тис грн за 3 (перед)виборчих місяці.
Враховуючи всі фактори, мій прогноз - інфляція за підсумками 2019 році буде набагато вища, аніж 5%, які таргетує НБУ, як свою ціль.
Скоріш за все, щоб стримувати інфляцію НБУ буде тримати високою облікову ставку, а можливо і ще її підвищить. Кредити будуть дорогі, а економіка буде слабка. Гривня буде девальвувати. Також є сумніви, що НБУ піде на валютну лібераліізацію у таких умовах."

посилання - https://www.facebook.com/andriy.gerus/p ... 4975070497
І не лякайте нас популізмом, він вже наступив.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2800
З нами з: 23.11.14
Подякував: 588 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 369370371372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 206005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 74785
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 18563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.