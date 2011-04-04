Але застовбитися потрібно...на перспективу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Але застовбитися потрібно...на перспективу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:11
Re: Байки про банки і не тільки....
укрэксимбанк действует акцизный новоричный вклад до 31-01-19 на пол года
- доллар 5%
- гривна 17.8% перспектива конечно не далекая. но хоть так
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:12
Re: Байки про банки і не тільки....
о еще забыла биз банк тоже дает 5% по долл
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:14
Песпектива, це вклади з поповненням.
Хіба в Сіми Новорічний з поповненням?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17
Re: Байки про банки і не тільки....
нет попполнения по-моему нет
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:07
Чтиво для дорослих
Підсумки 2018 та програма дій НБУ на 2019 рік
коротко
повна версія (32 ст.)
Додано: Чет 17 січ, 2019 07:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Уже есть. Есть не рыночный механизм - ПОЛИТИЧЕСКТЕ РЕШЕНИЕ,
"В Україні прийнято політичне рішення роздати субсидії населенню готівкою. Всього на 2019 рік таких субсидій забюджетовано 55 млрд грн. Готівкою буде роздаватися, мабуть, біля 40 млрд грн."
"Внаслідок такого рішення 4 млн найбідніших домогосподарств додатково протягом березня-травня отримають готівкою по 1,5 тис грн щомісяця або сумарно 4,5 тис грн за 3 (перед)виборчих місяці.
Враховуючи всі фактори, мій прогноз - інфляція за підсумками 2019 році буде набагато вища, аніж 5%, які таргетує НБУ, як свою ціль.
Скоріш за все, щоб стримувати інфляцію НБУ буде тримати високою облікову ставку, а можливо і ще її підвищить. Кредити будуть дорогі, а економіка буде слабка. Гривня буде девальвувати. Також є сумніви, що НБУ піде на валютну лібераліізацію у таких умовах."
посилання -
І не лякайте нас популізмом, він вже наступив.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:01
вы совсем примитивный порохобот,
не читаете кроме форума ничего?
Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 55,68%, что на 0,37 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).
Так, доля просроченной задолженности в портфеле государственных банков снизилась на 0,77 п.п. – до 71,06%. В том числе, проблемных кредитов стало меньше в национализированном ПриватБанке на 0,44 п.п. – их доля снизилась до 84,64%.
У иностранных банковских групп доля проблемных кредитов снизилась на 0,29 п.п., до 42,54%, а у банков с частным капиталом – на 0,96 п.п., до 24,09%.
причина падения банков абсолютно не в войне (она где-то на 20-м месте), основная причина:
-отсутствие должного контроля за банками НБУ (в течении 20 лет), а часто это преступный сговор
-многие банки создавались под свой бизнес и причина падения банка (Дельта, ФИ, ФиК и др) в том, что доля кредитов связанных с владельцем банка достигала 75-80% (это пирамида)
-банки мойки (для обнала и вывода за рубеж)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:52
prodigy
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