prodigy, так уточніть Вашу цифірь 60% на актуальну дату.
І не переходьте на особистості.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:50
prodigy, так уточніть Вашу цифірь 60% на актуальну дату.
І не переходьте на особистості.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 17 січ, 2019 14:35
Нацбанк получил и проанализировал от всех банков их бизнес-модели, включая их бизнес-план на ближайшие два года.
Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.
«На комитете по надзору нам осталось принять окончательное решение относительно жизнеспособности бизнес-моделей еще 12 или 14 банков. Большинство банковской системы уже прошло комитет. Мы рассмотрели и детально проанализировали, дали, где нужно свои рекомендации», - сказала она
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:51
я не полностью доверяю официальным рапортам НБУ (причина: могут по указке сверху показать положительную динамику-типа,было 58,5% стало 57,5%)
ситуация по рынку существенно не изменилась за 3 года и чего она должна измениться в лучшую сторону в ближайшие 2-3 года
у лопнувших банков NPL достигали 80-85%
ситуация с кредитами будет сложной еще лет 5-6 (пока банки на наберутся смелости и не зафиксируют убытки)
с госбанками это уже произошло ( понятно откуда рефинанс госбанков на сумму более 160-170 млрд (сумма приблизительная -сейчас лень искать точную, летом видел информацию от НБУ, что половина сумма ОВГЗ на июль 2018 это рефинанс госбанков: Приват, Ощад, Укрэксим)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Поняття рефінансу і докапіталізації різняться.
Половина ОВДП в липні 2018 пішла на рефінанс держбанків - це інфо ніпрощо.
Давайте точну цифірь.
Звідки Ви взяли інфо про рефінанс держбанків на 160-170 млрд грн?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:30
Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:40
не половина пішла, а станом на липень 2018 половина від всіх ОВДП (яка у власности НБУ), тобто це за период 5 років.
Правильно, оговорился-не рефинанс а докапитализация гос.банков под которую НБУ выпустил ОВГЗ
рефинанс НБУ выдает сейчас на короткий срок
Звідки Ви взяли інфо-поищите на сайте finbalance
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:46
Фарс, Укркап - 5 грн. Комса - 2 грн.
Від братків 3 грн але слід тестити - давно не слав.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Гриценко...наш Президент
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