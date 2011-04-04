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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:50

prodigy, так уточніть Вашу цифірь 60% на актуальну дату.
І не переходьте на особистості.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:35

Нацбанк получил и проанализировал от всех банков их бизнес-модели, включая их бизнес-план на ближайшие два года.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«На комитете по надзору нам осталось принять окончательное решение относительно жизнеспособности бизнес-моделей еще 12 или 14 банков. Большинство банковской системы уже прошло комитет. Мы рассмотрели и детально проанализировали, дали, где нужно свои рекомендации», - сказала она
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:51

  Квесторе_поверніться написав:prodigy, так уточніть Вашу цифірь 60% на актуальну дату.
І не переходьте на особистості.


я не полностью доверяю официальным рапортам НБУ (причина: могут по указке сверху показать положительную динамику-типа,было 58,5% стало 57,5%)
ситуация по рынку существенно не изменилась за 3 года и чего она должна измениться в лучшую сторону в ближайшие 2-3 года

у лопнувших банков NPL достигали 80-85%

ситуация с кредитами будет сложной еще лет 5-6 (пока банки на наберутся смелости и не зафиксируют убытки)
с госбанками это уже произошло ( понятно откуда рефинанс госбанков на сумму более 160-170 млрд (сумма приблизительная -сейчас лень искать точную, летом видел информацию от НБУ, что половина сумма ОВГЗ на июль 2018 это рефинанс госбанков: Приват, Ощад, Укрэксим)

https://ukraina.ru/digest/20171111/1019507091.html

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /1/609736/

https://www.facenews.ua/columns/2018/319361/
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:с госбанками это уже произошло ( понятно откуда рефинанс госбанков на сумму более 160-170 млрд (сумма приблизительная -сейчас лень искать точную, летом видел информацию от НБУ, что половина сумма ОВГЗ на июль 2018 это рефинанс госбанков: Приват, Ощад, Укрэксим)

Поняття рефінансу і докапіталізації різняться.
Половина ОВДП в липні 2018 пішла на рефінанс держбанків - це інфо ніпрощо.
Давайте точну цифірь.
Звідки Ви взяли інфо про рефінанс держбанків на 160-170 млрд грн?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:30

Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:40

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:с госбанками это уже произошло ( понятно откуда рефинанс госбанков на сумму более 160-170 млрд (сумма приблизительная -сейчас лень искать точную, летом видел информацию от НБУ, что половина сумма ОВГЗ на июль 2018 это рефинанс госбанков: Приват, Ощад, Укрэксим)

Поняття рефінансу і докапіталізації різняться.
Половина ОВДП в липні 2018 пішла на рефінанс держбанків - це інфо ніпрощо.
Давайте точну цифірь.
Звідки Ви взяли інфо про рефінанс держбанків на 160-170 млрд грн?


не половина пішла, а станом на липень 2018 половина від всіх ОВДП (яка у власности НБУ), тобто це за период 5 років.
Правильно, оговорился-не рефинанс а докапитализация гос.банков под которую НБУ выпустил ОВГЗ
рефинанс НБУ выдает сейчас на короткий срок

Звідки Ви взяли інфо-поищите на сайте finbalance
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:46

  tano написав:Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?

Фарс, Укркап - 5 грн. Комса - 2 грн.
Від братків 3 грн але слід тестити - давно не слав.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:Звідки Ви взяли інфо-поищите на сайте finbalance

Дякую. Пошукаю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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