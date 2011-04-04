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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:22
Ще Нафтогаз і Фонд в компанії.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50
Спасибо.
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tano
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:10
tano написав:
Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?
у моно сеп бесплатный и оперативный?
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J
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:53
J написав: tano написав:
Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?
у моно сеп бесплатный и оперативный?
Присоединяюсь к вопросу. Я так считал, но не пробовал. И еще вопрос: в ТАС можно зайти дистанционно?
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tano
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:10
tano Моня, оказывается хочет 0,5% за выход. Дорого! Осталась комса. Как зайти налом или безналом?
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tano
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:23
Квесторе_поверніться А где столбиться, где ?
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:15
tano написав: J написав: tano написав:
Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?
у моно сеп бесплатный и оперативный?
Присоединяюсь к вопросу. Я так считал, но не пробовал. И еще вопрос: в ТАС можно зайти дистанционно?
Открыть в отделении Платівку (Ощадний к нему идёт автоматом). С помощью TAS2U - льёте бесплатно, на депо сразу. Но для идентификации клиента - нужно в отделение (когда уже сделают Bank ID масовым?)...
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jay2004
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:19
Oleg_Sa написав:Квесторе_поверніться
А где столбиться, где ?
1) ТАС - депо Прибутковий- вход 500 грн (через год обещают повышение до 19%).
2) Форвард (с пополнением, 90-180 дней/весь срок депо)
3) А-Банк (17,5%-18,5%).
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jay2004
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:06
jay2004
Форварда у нас нет , что ещё есть?
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Oleg_Sa
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