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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:22

  prodigy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:Звідки Ви взяли інфо-поищите на сайте finbalance

Дякую. Пошукаю.


http://finbalance.com.ua/news/Parashchiy-55-OVDP-yaki-v-obihu-buli-vipushcheni-dlya-trokh-derzhbankiv-FHVFO-Naftohazu

Ще Нафтогаз і Фонд в компанії. :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50

Спасибо.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:10

  tano написав:Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?

у моно сеп бесплатный и оперативный?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:53

  J написав:
  tano написав:Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?

у моно сеп бесплатный и оперативный?

Присоединяюсь к вопросу. Я так считал, но не пробовал. И еще вопрос: в ТАС можно зайти дистанционно?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:10

tano Моня, оказывается хочет 0,5% за выход. Дорого! Осталась комса. Как зайти налом или безналом?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:23

Квесторе_поверніться А где столбиться, где ?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:15

  tano написав:
  J написав:
  tano написав:Господа, с каких банков на сегодняшний день бесплатный (или за символическую комиссию) и оперативный СЭП? Альфа, Моно, Коко, Приват. Что еще? А-банк оперативно идет или с сюрпризами?

у моно сеп бесплатный и оперативный?

Присоединяюсь к вопросу. Я так считал, но не пробовал. И еще вопрос: в ТАС можно зайти дистанционно?


Открыть в отделении Платівку (Ощадний к нему идёт автоматом). С помощью TAS2U - льёте бесплатно, на депо сразу. Но для идентификации клиента - нужно в отделение (когда уже сделают Bank ID масовым?)...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:19

  Oleg_Sa написав:Квесторе_поверніться А где столбиться, где ?


1) ТАС - депо Прибутковий- вход 500 грн (через год обещают повышение до 19%).
2) Форвард (с пополнением, 90-180 дней/весь срок депо)
3) А-Банк (17,5%-18,5%).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:06

jay2004
Форварда у нас нет , что ещё есть?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:39

  Oleg_Sa написав:jay2004
Форварда у нас нет , что ещё есть?

Шаромига
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про братків і комсу вже згадували.
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Квесторе_поверніться
 
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