Может что подскажите
Доллар на депозите Сбербанка Ощадний со свободным доступом
Отдают только с 1% комиссии
Если ли способ её избежать?
Есть открыт текущий счёт в дол и грн в банке
Благодарю
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:56
Может что подскажите
Доллар на депозите Сбербанка Ощадний со свободным доступом
Отдают только с 1% комиссии
Если ли способ её избежать?
Есть открыт текущий счёт в дол и грн в банке
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:39
есть.
открыть срочный депо на 90 дней.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:20
ось такі цікаві речі трапляються на просторах...
OBOZREVATEL разом із журналом “Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах” склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:52
Где можно евро пристроить на три месяца?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Подобное скремблированние веселее объединять в пары.
Руслан - Шаромига
Швейцари - Конячники
Акорд - Сосіс
Black Jack - White Business
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:50
То є якась білібірда а не рейтинг.
Мабуть Квестор, батько цієї гілки з тим би погодився.
З 77 банок, що лишились - імяреків обслуговує лише 66.
Так що кожен банк, крім банок пу - слід підтримати, якщо він не займається схемами.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:44
Re: Байки про банки і не тільки....
якщо гранди фінмистецтва не дурять - то РВС чемпіон на 3 місяці по єуро
і
https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 3&sort=0.1
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Напоминает звиты АУБ и КБС десяток лет назад,согласно купленным билетам
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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